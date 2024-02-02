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Врачи рассказали, помогает ли мятный чай в борьбе с акне

Daily Mail: эффективность мятного чая в борьбе с акне не доказана

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Частое употребление мятного чая не является эффективным, научно доказанным способом лечения акне. Об этом изданию Daily Mail сообщили британский дерматолог Джейн Рейвенскрофт и доктор Анохан Аруланантан, руководитель отдела розничной торговли компании по производству пищевых продуктов и витаминов Holland & Barrett.

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост популярности тренда, основанного на ежедневном употреблении двух чашек чая с мятой в целях лечения акне. Некоторые интернет-пользователи утверждают, что напиток помог им существенно уменьшить количество воспалений на лице. Они ссылаются на результаты исследования Американской академии дерматологии, которые показали, что в течение трех месяцев употребления мятного чая число воспалительных элементов акне снижается на 51%.

Доктор Анохан Аруланантан отметил, что такие выводы должны быть подтверждены дополнительными исследованиями с большей выборкой участников и продолжительностью. Он рассказал, что положительный эффект зеленого чая может быть основан на его способности снижать уровень гормона тестостерона, избыточная концентрация которого в организме связана с появлением прыщей. Тем не менее доказательств какого-либо влияния мятного чая непосредственно на акне нет. Поэтому отказываться от медикаментозного лечения под руководством специалистов не стоит.

Дерматолог Джейн Рейвенскрофт добавила, что прыщи могут появляться по разным причинам. Интернет-пользователи не могут быть уверены, что зеленый чай улучшит состояние кожи конкретно в их случае. Врач призвала людей более скептически относиться к методам лечения, предлагаемым пользователями в интернете.

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