Ученые выяснили, почему пожилые не могут набрать вес при нормальном питании

Кальцификация брюшной аорты связана с быстрой потерей веса у пожилых женщин — фактором риска падений и переломов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB).

Быстрая потеря веса определяется как снижение массы тела более чем на 5% за любой 12-месячный интервал в течение пяти лет наблюдений. Она может быть связана с повышенным риском падений, переломов, болезни Альцгеймера и общего ухудшения здоровья.

В новом исследовании приняли участие 929 пожилых женщин. За пять лет наблюдения у 39,4% наблюдалась быстрая потеря веса. Их риск летального исхода был на 49% выше в последующие 9,5 лет. Этот риск увеличился до 87% у женщин, потеряли более 10% веса за год.

Исследование также показало, что умеренная или обширная кальцификация брюшной аорты была связана с повышением риска быстрой потери веса на 36% и 58% соответственно. Результаты остались такими же после поправки на диету, артериальное давление, уровень холестерина и физическую активность.

Традиционный подход к терапии снижения веса заключается в увеличении потребления белка и энергии. Но в этом исследовании худели женщины, которые потребляли достаточно питательных веществ и калорий. Одна из гипотез заключается в том, что кальцификация брюшной аорты может ограничивать приток крови к кишечнику и влиять на всасывание питательных веществ. Это объясняет, почему диетические вмешательства часто неэффективны при потери веса в старости.

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