Ученые выяснили, что мотыльки не летят на свет

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что на самом деле мотыльки не летят на свет, а, напротив, всячески избегают искусственного освещения, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования.

Как поясняют ученые, появление искусственного источника света сбивает мотыльков, однако при попытке скрыться от него, насекомые создают иллюзию движения к освещению.

«Вопреки ожиданиям насекомые не пытаются прилететь к свету, а наоборот, что есть сил стараются улететь, поворачиваясь спиной к источнику», — рассказали исследователи.

В ходе экспериментов выяснилось, что чаще всего насекомым удается улететь от искусственного источника света только благодаря потоку ветра. Специалисты отмечают, что ночное освещение сокращает численность мотыльков во всем мире.

В прошлом году ученые отметили резкое снижение общей численности насекомых во многих частях мира. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, биологи изучили тенденции изменения численности наземных насекомых, в том числе жуков, мотыльков и кузнечиков.

Анализ показал, что в целом количество наземных насекомых сокращается ежегодно на 1,5%, при этом численность распространенных видов падает быстрее: на 8%.

Ранее сообщалось, что цветы начали «отказываться» от редких насекомых и эволюционировать в сторону самоопыления.