В Подмосковье пересчитают краснокнижных лягушек

В Московской области зоологи планируют провести исследования по оценке численности краснокнижных амфибий вида чесночница обыкновенная. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Подмосковья. Кроме того, как сообщили в ведомстве, ученые приступят к разработке мер по защите этого редкого земноводного.

«Чесночница обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Численность представителей этого вида сокращается с середины прошлого века. В начале 2000-х чесночницы иногда встречались на территории девяти подмосковных округов, но в последние несколько лет чесночниц замечали только в Луховицах, Коломне и Воскресенском», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

Чесночница обыкновенная по внешнему виду схожа с бурой лягушкой, однако ее тело более скругленной формы. Зрачки при этом не круглые, а вертикальные. Свое название амфибия получила из-за характерного запаха кожи, который защищает ее от врагов.

Накануне сообщалось, что в Московской области зоологи проведут специальные экспедиции по поиску редкого паука — тарантула южнорусского. На территории региона этот вид последний раз встречали в 1994 году.

Отмечается, что насекомое достигает в длину 5 сантиметров. Для людей данный вид опасности не представляет.

Ранее пассажирка была арестована при попытке провезти в багаже около 130 ядовитых лягушек.