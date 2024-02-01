В России импортозаместили крем-эмолент для атопичной кожи

В Первом МГМУ им. Сеченова импортозаместили крем-эмолент, который устраняет сухость кожи, шелушение, зуд, чувство стянутости и подходит даже пациентам с атопическим или ретиноевым дерматитом и сенильным ксерозом (патология, обусловленная снижением влаги в эпидермисе при старении). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

В состав входят активные ингредиенты с доказанной эффективностью, в том числе комплекс из пяти натуральных масел (виноградной косточки, рисовых отрубей, сладкого миндаля, ши и манго), которые являются источником незаменимых жирных кислот и обогащают кожу необходимыми липидами; комплекс увлажняющих компонентов (гидроксиэтилмочевина, гель алоэ вера, пантенол, аргинин, витамин Е) и влагоудерживающих компонентов (гиалуроновая кислота и ксантановая камедь), что обеспечивает каскадное увлажнение кожи, бисаболол, который успокаивает раздраженную и чувствительную кожу, а также церамиды, восстанавливающие гидролипидный барьер.

Во время клинической апробации было доказано, что новый крем-эмолент устраняет сухость, шелушение, зуд и чувство стянутости. Кроме того, не было выявлено ни одного побочного эффекта.

«Это наш первый продукт из линейки уходовых косметических средств Сеченовского Университета. В его основе — многолетняя работа в области физической коллоидной химии, в области технологии мягких форм. Мы продолжаем двигаться в данном направлении, и в планах у нас разработка новых средств. Также мы готовим к выпуску крем для пациентов с витилиго, а в дальнейшем будем расширять линейку кремов для разных типов кожи. Параллельно идет разработка двух лекарственных средств в виде крема для наружного применения, в которых будет использована данная кремовая основа и технология», – рассказала «Газете.Ru» директор Института фармации имени А.П. Нелюбина, профессор Галина Раменская.

Предполагается, что весной средство появится на полках аптек. Инновационный импортозамещающий крем-эмолент может применяться в косметологии, дерматологии и профилактической медицине.

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