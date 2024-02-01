Репродуктолог объяснила, как употребление алкоголя влияет на фертильность

Избыточное употребление алкоголя негативно влияет на состояние сперматозоидов мужчины и беременность у женщин, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода.

«Помимо отрицательного влияния на функцию печени и токсичного воздействия на гормональную регуляцию употребление алкоголя опасно повышением фрагментации ДНК сперматозоидов из-за окислительного стресса. Это в свою очередь может негативно повлиять на состояние здоровья будущего ребенка. Это касается не только эффективности программы ЭКО, но и процесса вынашивания беременности», — объяснила Колода.

По ее словам, у женщин употребление алкоголя в небольшом количестве может никак не повлиять на вероятность наступление беременности. Однако после ее наступления, согласно рекомендациям ВОЗ, прием алкоголя лучше полностью прекратить из-за возможных нарушений эмбрионального развития.

«Поэтому если женщина планирует беременность и находится во второй фазе цикла, когда может наступить самостоятельная беременность или был выполнен перенос эмбрионов по программе ЭКО, то от алкоголя лучше отказаться совсем», — заключила репродуктолог.

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