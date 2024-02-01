Обнаружено неожиданное преимущество наличия собаки в семье

Дети в семьях, являющихся владельцами собак, значительно более активны по сравнению со своими сверстниками, у которые нет питомцев. К такому выводу пришли ученые из университета Западной Австралии. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (LJBNPA).

В течение трех лет ученые наблюдали за 600 австралийскими семьями для оценки уровня подвижности детей при наличии собаки и в случае потери питомца. Возраст детей, принявших участие в исследовании, составлял от двух до семи лет. Время, проведенное детьми в сидячем положении и в ходе физической активности, измерялось с помощью акселерометров — небольших набедренных устройств для отслеживания положения объекта в пространстве.

У половины детей не было собаки на протяжении всего исследования. У 204 испытуемых питомец находился в семье в течение всех трех лет. Еще 58 завели собаку в течение периода исследования, а 31 ребенок за этот же промежуток времени пережил потерю питомца.

Исследователи выявили значительный скачок повседневной физической активности у детей, семьи которых приобрели собаку в течение периода исследования. Одновременно с этим дети, чьи семьи пережили потерю собаки, стали двигаться меньше. Такие результаты были особенно заметны в отношении девочек. В связи с появлением собаки их активность увеличилась почти на час в день (52 минуты). Группа ученых также обнаружила, что девочки и мальчики, которые приобрели собаку, повысили свою незапланированную физическую активность. Они стали чаще играть на улице и гулять в парках.

Авторы исследования подчеркнули, что повышение уровня физической активности детей является важным преимуществом наличия собаки в семье. Подвижность необходима для обеспечения физического и психического здоровья — профилактики сахарного диабета, ожирения и депрессии. Прогулки и игры с питомцем могут мотивировать детей сократить количество времени, проводимого в сидячем положении.

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