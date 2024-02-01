Диетологи рассказали, почему не стоит увлекаться просмотром изображений еды в интернете

Ученые из Ливано-Американского университета обнаружили, что просмотр изображений нездоровой еды в интернете может усилить тягу к ней и спровоцировать нарушения пищевого поведения. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании приняли участие 63 человека в возрасте от 18 до 24 лет. В течение 15 минут половина участников должны были рассматривать изображения еды (преимущественно фастфуда) в социальной сети. Остальные добровольцы разглядывали изображения природы, зданий и различных животных. После завершения этого этапа участников попросили рассказать о своем настроении и оценить интенсивность чувства голода.

Добровольцы, которые разглядывали фотографии привлекательных блюд, заявили о более сильном чувстве голода, чем люди из группы просмотра нейтральных фотографий. В ходе дальнейшего этапа эксперимента, связанного с выбором продуктов для виртуального обеда, они чаще останавливались на пицце, картофеле фри и бургерах.

Через неделю организаторы исследования повторили эксперимент, поменяв группы местами. Участники, ранее просмотревшие изображения еды, должны были в социальной сети пролистать ленту с нейтральными фотографиями (природа, животные, архитектура). По завершении отведенных на просмотр 15 минут добровольцы при составлении виртуального обеда чаще отдавали предпочтение салатам и мясу птицы.

Исследователи отметили, что просмотр изображений еды может повысить уровень голода независимо от того, насколько человек сыт. Это явление называется визуальным голодом. Ученые добавили, что воздействие контента социальных сетей, связанного с нездоровой пищей, негативно влияет на настроение и усиливает тягу к жирным и калорийным продуктам. Это может стать причиной нездорового пищевого поведения.

Ранее ученые рассказали, какие обеды для офисных работников самые полезные.