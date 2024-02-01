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Стало известно, какие грибы обладают противораковыми свойствами

MSF: белые грибы обладают противораковыми свойствами

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Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии обнаружили, что белые грибы (Boletus edulis) и шампиньоны (Agaricus bisporus) обладают противораковыми свойствами. Результаты опубликованы в Medical Sciences Forum (MSF).

В ходе исследования ученые изучили микроРНК предварительно собранных и высушенных белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus) с помощью анионообменной хроматографии. Этот метод предполагает разделение веществ (их ионов и полярных молекул) в зависимости от их заряда с использованием ионообменной смолы. С помощью ионообменной хроматографии проводят качественное и количественное определение чистоты и качества реактивов, лекарственных препаратов, очистку антибиотиков и белковых соединений от примесей.

Потенциальную противораковую активность грибов этих двух видов оценили, сравнив с таковой Cantharellus cibarius (лисичек). Ранее было установлено, в что лисичках содержатся вещества, подавляющие раковые клетки.

Ученые обнаружили в микроРНК белых грибов уникальные фракции (части) BEDA и BEDB, а в шампиньонах — ABIA. Оценка их эффективности как опухолевых супрессоров показала, что ABIA способна снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Более высокие дозировки ABIA могут активнее подавлять рак, однако они цитотоксичны для нормальных клеток. Также противораковые свойства продемонстрировала фракция BEDB.

Отмечается, что нужны дальнейшие исследования, чтобы выявить механизмы, лежащие в основе этой противоопухолевой активности.

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