Космонавт Горбунов вошел в состав миссии SpaceX Crew-9 к МКС

Аэрокосмическое ведомство США (NASA) объявило о том, что космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее августа. В сообщении NASA также перечислены имена других астронавтов, которые присоединятся к членам экипажей 71-й и 72-й экспедиций: командир Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон.

Для Горбунова это будет первый полет в космос и на МКС. Российский космонавт родился в Железногорске Курской области и получил инженерное образование по специальности «космические аппараты и разгонные блоки» в Московском авиационном институте.

На МКС космонавты будут проводить ряд задач, в том числе поиски утечек воздуха.

До этого компания Voyager Space объявила о выборе аэрокосмического предприятия Илона Маска SpaceX для доставки на низкую околоземную орбиту (НОО) Земли космической станции StarLab. StarLab должна заменить Международную космическую станцию (МКС) после ее вывода из эксплуатации.

Ранее эксперты заявили, что салат с МКС оказался опасен для здоровья космонавтов.