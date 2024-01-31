Футуролог назвал причину, по которой вживленный в мозг чип пока бесполезен

Вживление чипа в мозг на сегодняшнем этапе развития науки не принесет никакой пользы, считает трансгуманист, футуролог, популяризатор науки Данила Медведев. Для телепатии этой технологии недостаточно, а для обычного воздействия на мозг существуют другие доступные разработки, заявил он в беседе с Life.

Ранее компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые в истории вживила имплант в мозг человека. Операция на первом добровольце прошла успешно, испытания устройства показали многообещающие результаты. Однако Медведев считает, что пока никаких выдающихся эффектов от этой процедуры не будет.

«Ученые, когда пытаются объяснить, что такое мышление, как человек думает, как человек что-то изобретает, — они находятся в самом-самом начале пути. Хотя, казалось бы, психология существует уже с первой половины XX века... А без этого бесполезно и бессмысленно вставлять человеку чип, — заявил трансгуманист. — Ну да, мы сможем посылать некоторый шум туда, некоторые сигналы, но закодировать что-нибудь в этот сигнал так, чтобы передать мысль или что-нибудь еще, мы по большому счету не сможем».

Чип может применяться для стимулирования мозга, однако эту задачу можно выполнить и с помощью транскраниальной магнитной стимуляции без всяких имплантов, добавил футуролог. В целом, однако, он поддержал проект Илона Маска, отметив, что такое чипирование может помочь ученым найти ответы на вопросы о процессе мышления.

Напомним, в Госдуме считают, что эксперимент Маска может быть опасным, и, несмотря на большой интерес людей к этой теме, в России к нему отнесутся скептически. Россияне на вживление импланта в мозг не решатся, так как для начала захотят узнать о процедуре больше, полагают депутаты.

Ранее нейробиологи открыли важную функцию в древней части мозга человека.