Назван простой способ снизить риск развития рака простаты

Ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной тренированности связано со снижением риска развития рака простаты. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В исследовании приняли участие 57652 мужчин. Ученые собрали данные об уровне физической активности добровольцев, их образе жизни, состоянии здоровья, массе тела и росте. Также испытуемых попросили пройти два кардиореспираторных теста с использованием велотренажера.

Кардиореспираторные тесты — это один из методов диагностики нарушений работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, основанный газоанализе выдыхаемого в ходе нагрузки воздуха. Это позволяет максимально полно и объективно оценить реакции ряда систем организма на нагрузку, а при наличии патологии выявить патофизиологическую причину ограничения физической работоспособности. Такие испытания проводились ежегодно в ходе этапа наблюдения за участниками, который длился около семи лет.

За этот промежуток времени у 592 мужчин (1% от общего числа участников) развился рак простаты. Ученые подсчитали, что ежегодное процентное увеличение кардиореспираторной тренированности было связано со снижением риска рака предстательной железы на 2%. Также отмечается, что у тех мужчин, чья физическая подготовка улучшилась на 3% или более в год, вероятность развития рака предстательной железы была на 35% ниже, чем у тех, у кого кардиореспираторная тренированность снизилась.

Авторы исследования порекомендовали мужчинам регулярно тренироваться и вести здоровый образ жизни для повышения уровня физической подготовки и снижения риска возникновения этого онкологического заболевания.

Ранее был назван рак простаты, который не всегда нужно лечить.