Названа неожиданная польза купания в горячих источниках

Ученые из университета Кюсю в Японии обнаружили, что купание в горячих источниках положительно влияет на состав микробиома кишечника. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

В исследовании изучалось, как купание в горячих источниках различных категорий влияет на микробиом кишечника здоровых людей. В эксперименте приняли участие в общей сложности 127 человек, проживавших в Японии. Участникам было предложено выбрать место с горячими источниками и ежедневно в течение недели проводить в воде не менее 20 минут. Добровольцам было рекомендовано придерживаться своего обычного режима сна и питания, а также избегать злоупотребления алкоголем и перееданий.

До начала и после завершения эксперимента у всех участников взяли образцы кала для оценки состояния микробиоты кишечника. Результаты анализов показали, что в кишечниках участников значительно увеличилось количество бактерий нескольких видов. Oscillibacter и Parabacteroides были видами, численность которых в возросла в микробиоме кишечника тех, кто посещал горячие источники с обычной водой. Количество Ruminococcus, Oscillibacter и Bifidobacterium bifidum увеличилось у тех, кто находился в бикарбонатной воде, а Alistipes — у тех, кто выбрал сероводородные источники. До и после купания в хлоридных источниках существенных изменений не произошло.

Рост численности некоторых видов указанных бактерий связан с положительными для здоровья эффектами. К ним относится повышение толерантности к глюкозе, снижение риска возникновения запоров, укрепление иммунитета кишечника и защита от энтеропатогенных (вызываемых различными патогенными микроорганизмами) инфекций.

Отмечается, что некоторые бактерии могут оказывать двусторонее влияние на здоровье. Повышение численности Parabacteroides способно как усугубить симптомы бокового амиотрофического склероза, так и обеспечить долголетие.

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