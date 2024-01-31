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Ученые идентифицировали особый белок-супресор рака кишечника

Science Advances: белок Ku70 способен снижать активность опухолевых клеток

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Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Австралийского национального университета, особый белок иммунной системы Ku70 может играть роль супрессора рака кишечника. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

У людей белок Ku70 кодируется геном XRCC6. Ku70 может быть обнаружен как в ядре, так и в цитоплазме клетки. До недавнего времени считалось, что его основная роль ограничена способностью к восстановлению ДНК. Новое исследование показало, что Ku70 обладает и вторичными функциями, такими как противомикробная и противоопухолевая.

Ученые выяснили, что Ku70 продуцирует интерфероны III типа (IFN) в ответ на вторжение в организм людей и мышей бактериальной или вирусной чужеродной ДНК. Интерферон-лямбда (IFN) III типа) экспрессируется в эпителиальных клетках слизистых оболочек. Он имеет первостепенное значение для защиты от вирусов, взаимодействующих со слизистыми оболочками, в частности от вируса герпеса.

Также было обнаружено, что белок Ku70 также может играть роль супрессора опухолей (подавлять их рост). Это было подтверждено в ходе эксперимента с участием лабораторных мышей. Генетически измененные мыши, у которых отсутствовал Ku70, были чрезвычайно восприимчивы к развитию гепатоцеллюлярной карциномы (вида злокачественной опухоли, развивающейся из клеток эпителиальной ткани) и спонтанной Т-клеточной лимфомы (источником злокачественного опухолевого роста становится лимфоидная ткань.

Исследователи добавили, что Ku70 является хорошим иммунным биомаркером, позволяющим предсказать, какие люди лучше или хуже перенесут рак кишечника. Они отметили, что, возможно, в будущем методы диагностики рака кишечника будут включать оценку уровня Ku70 в предраковых полипах — аномальных разрастаниях ткани в толстой кишке

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