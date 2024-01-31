Стало известно, чем обоснован страх многих людей перед гадюками

Ученые из Карлова университета в Праге выяснили, что страх перед змеями уходит корнями в эволюционную историю. Также было обнаружено, что интенсивность испуга зависит от формы головы и тела животных — гадюки с более широкими телами и отчетливой формой головы вызывают больший страх, чем змеи с тонким телом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие 55 сомалийцев и 144 чеха. Ученые зафиксировали информацию о поле и возрасте участников, а затем попросили их расположить изображения змей различных видов в порядке возрастания чувства страха перед ними. Для устранения предвзятости фотографии были стандартизированы по размеру и фону. Всего было представлено 48 видов змей из числа ядовитых (гадюки и элапиды) и неядовитых (песчаные удавы и ужеобразные).

Результаты показали, что гадюки вызывали страх у большинства сомалийских и чешских участников. Это свидетельствует о сильной, возможно врожденной, реакции испуга людей по отношению к гадюкам. Элапиды (кобры и мамбы) и кольчатые змеи, были охарактеризованы как менее пугающие по сравнению с гадюками, что указывает на различную реакцию в зависимости от вида змеи.

Кроме того, определенные морфологические признаки змей, особенно ширина тела, были хорошими предикторами уровня страха, который выражался в оценках. Гадюки с их более широкими телами и отчетливой формой головы, казалось, вызывали больший испуг, чем змеи с тонкими телами. Интересно, что в оценке интенсивности потенциального испуга перед различных видов змей наблюдалось значительное межкультурное согласие, что предполагает универсальный или разделяемый аспект реакции людей на змей.

Ученые также предположили, что страх перед змеями уходит корнями в эволюционную историю. Боязнь змей — это одна из распространенных фобий, имеющая в основе древние механизмы самозащиты при нахождении в потенциально опасной окружающей среде.

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