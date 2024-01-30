Вирусолог назвал самый опасный в мире вирус

Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», если бы не настороженность вокруг него. Об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. Поэтому с коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом, конечно, никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – объяснил специалист.

По словам Волчкова, птичий грипп может заразить человека, только добравшись до легких, для этого требуются очень большие концентрации вируса, которые есть только на птицефабрике во время эпидемии птичьего гриппа. Пока нет ни одного подтвержденного случая за последние 10-20 лет, когда бы зараженные люди все-таки передали вирус дальше.

«Я бы поставил птичий грипп на первое место, если бы не настороженность по поводу него. Но все же вирус следующей пандемии должен быть незаметен для специалистов в данный момент, как мне кажется», – заключил специалист.

Подробнее о том, как будет выглядеть патоген, вызывающий «болезнь Х», почему грибки и бактерии не смогут вызвать пандемию и могут ли в лабораториях создавать опасные для человечества вирусы, – в интервью Волчкова «Газете.Ru».

Ранее вирусолог Волчков назвал три качества вируса, который смог бы уничтожить людей.