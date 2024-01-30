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Вирусолог описал вирус, способный уничтожить человечество

Вирусолог Волчков: способный уничтожить людей вирус должен быть незаметным

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Вирус, который гипотетически мог бы уничтожить человечество, должен обладать тремя качествами: передаваться по воздуху, быть «медленным» и незаметным. Об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Прежде всего, это должен быть респираторный вирус, передаваться по воздуху. Во-вторых, это должен быть очень медленный вирус, что-то вроде ВИЧ-инфекции, который обнаруживается очень нескоро. То есть человек уже давно заражен, он передает этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим. Этот бессимптомный период длится достаточно долго», – объяснил вирусолог.

По словам Волчкова, при помощи биоинформатики можно направить эволюцию вирусной системы в определенную сторону для создания опасного патогена.

«Современные возможности биоинформатики дают возможность рассчитать направление. То есть вы можете реально ускорить процесс, примерно понимая, что вы хотите сделать. Кроме того, существует феномен взаимодействия вирусов. Часто один вирус может значительно ухудшать состояние человека, ранее зараженного другим», – отметил специалист.

Кроме того, этот вирус должен быть незаметным. Это тот вирус, который, по словам Волчкова, сейчас не представляет для человечества проблемы, но при этом он уже изучается в лабораториях.

Подробнее о том, какой вирус на сегодняшний день является самым опасными, почему грибки и бактерии не смогут вызвать пандемию и могут ли в лабораториях создавать опасные для человечества вирусы, – в интервью Волчкова «Газете.Ru».

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