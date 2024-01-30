Стало известно, как физические упражнения могут ускорить лечение рака

Физические упражнения могут помочь людям справиться с хронической усталостью при лечении рака. Об этом рассказал доктор Кристин Кэмпбелл, профессор кафедры физиотерапии медицинского факультета университета Британской Колумбии. Беседа опубликована на сайте University of British Columbia (UBC).

Врач рассказал, что одним из главных преимуществ выполнения физических упражнений в ходе терапии рака является облегчение усталости, связанной с этим заболеванием. Кэмпбелл объяснил, что апатия и утомляемость могут быть следствием побочных эффектов лечения или самого рака. Физическая активность также может помочь снизить тревожность, улучшить подвижность и общую физическую форму после проведения хирургических вмешательств и повысить качество жизни пациентов.

Доктор также отметил, что физическая активность в любой форме способна принести пользу. Чтобы привыкнуть к тренировкам, можно начать с ежедневных прогулок быстрым шагом продолжительностью хотя бы пять минут. Чтобы справиться с побочными эффектами лечения рака, Кэмпбелл рекомендует уделять аэробным упражнениям, таким как быстрая ходьба, не менее 30 минут три раза в неделю. Также можно выполнять силовые тренировки, задействующие большие мышечные группы.

Специалист подчеркнул, что график тренировок должен быть в обязательном порядке согласован с лечащим врачом. Отмечается, что университет Британской Колумбии предоставляет пациентам с раком возможность принять участие в соответствующих программах.

Ранее в НИТУ МИСИС нашли новый признак рака.