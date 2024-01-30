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Врач рассказал, как снизить кровяное давление без лекарств

Daily Mail: ограничение употребления соли может нормализовать кровяное давление

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Британский терапевт Мартин Скерр рассказал, что ограничение употребления соли и выполнение аэробных упражнений может помочь снизить кровяное давление без применения лекарств. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Терапевт отметил, что нормальное кровяное давление составляет от 90/50 до 120/80 миллиметров ртутного столба. Первое число, систолическое кровяное давление, отражает давление в артериях, когда сердце сокращается. Второе, диастолическое, характеризует давление в промежутке между колебаниями стенок артерий.

Коррекция высокого кровяного давления (гипертонии) всегда должна включать немедикаментозные меры наряду с медикаментозными. Некоторые исследования показали, что сокращение ежедневного потребления соли может нормализовать кровяное давление. Дело в том, что соль заставляет организм удерживать воду, что приводит к увеличению общего объема крови в сосудах и усилению давления на их стенки.

Другим немедикаментозным способом снижения кровяного давления является регулярное выполнение аэробных упражнений. Нагрузку, при которой в качестве источника энергии организм использует кислород, называют аэробной. Пульс в ходе такой тренировки увеличивается. В результате таких занятий происходит укрепление сердечно-сосудистой системы. Скерр добавил, что регулярные аэробные тренировки могут снизить систолическое и диастолическое кровяное давление на 4-6 и 3 миллиметра ртутного столба соответственно.

Ранее терапевт назвала привычку, разрушающую сосуды.

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