Компания Маска Neuralink вживила имплант в мозг человека

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Маск сообщил в социальной сети X, что первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства обещают быть многообещающими.

Компания начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре прошлого года. Основная цель Neuralink — разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами и напрямую управлять компьютером при помощи мысли. Маск считает, что такие нейроинтерфейсы помогут людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

Компания получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США на проведение клинических испытаний на человеке 25 мая 2023 года. Neuralink продолжает работу над усовершенствованием своих технологий и надеется на то, что в будущем они помогут людям справляться с различными проблемами и улучшат качество жизни.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».