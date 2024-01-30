Размер текста
А
А
А

Компания Маска Neuralink вживила имплант в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

close
100%
Neuralink/Global Look Press

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, впервые в истории вживила имплант в мозг человека 28 января. Маск сообщил в социальной сети X, что первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства обещают быть многообещающими.

Компания начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг еще в сентябре прошлого года. Основная цель Neuralink — разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами и напрямую управлять компьютером при помощи мысли. Маск считает, что такие нейроинтерфейсы помогут людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

Компания получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США на проведение клинических испытаний на человеке 25 мая 2023 года. Neuralink продолжает работу над усовершенствованием своих технологий и надеется на то, что в будущем они помогут людям справляться с различными проблемами и улучшат качество жизни.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами