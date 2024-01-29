Врач назвала самую вредную позу для сна

Врач-терапевт Галина Аксенова в беседе с газетой «Аргументы и Факты» заявила, что сон на животе вреден в связи с тем, что может спровоцировать отеки и головную боль.

По информации врача, подобная поза неестественна для физиологии человека. В связи с тем, что голова спящего постоянно повернута, могут начаться проблемы с кровотоком и сосудами, питающими мозг. Как следствие, при просыпании могут возникнуть отеки, перенапряжение глаз, мышц поясницы и шеи.

Аксенова порекомендовала перед сном несколько минут полежать в удобной для себя позе, а начать засыпать полубоком либо на боку.

Некоторое время назад врач-хирург Каран Радж назвал самое неподходящее для сна время. Он выяснил, что время между тремя и четырьмя часами утра является самым неподходящим, чтобы ложиться спать.

До этого сообщалось, какую пользу для здоровья приносит дополнительный час сна.