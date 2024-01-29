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Пластический хирург рассказал, какие операции не будут пользоваться спросом в 2024 году

Daily Mail: спрос на операции по увеличению груди снизится в 2024 году

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Shutterstock

В 2024 году спрос на операции по увеличению груди снизится, а на ее уменьшение и удаление имплантов — повысится. Об этом президент Британской ассоциации эстетических пластических хирургов Марк Пасифико рассказал изданию Daily Mail.

Пластический хирург отметил, что в наступившем году планируется рост популярности операций по удалению грудных имплантов и уменьшению размера груди. Одновременно с этим долгосрочный тренд на пышный бюст постепенно сходит на нет. Врач добавил, что частой причиной выбора операции по уменьшению груди является чувство физического дискомфорта и усталости во время «ношения» крупных имплантов.

Дело в том, что объемные грудные импланты (как и натуральная грудь большого размера) могут стать причиной болей в спине, плечах или шее из-за напряжения, обоснованного их большим весом.

Также Пасифико добавил, что в ближайшие 12 месяцев существенно возрастет популярность хирургической подтяжки шеи. Вероятнее всего, на эту процедуру обратят внимание те, кто ранее делал подтяжку лица. По мнению хирурга, коррекция морщин и «второго подбородка» позволит придать лицу более естественный и молодой вид.

Ранее был создан высокоточный инструмент для оценки симметрии женской груди.

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