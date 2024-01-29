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На Солнце произошла крупная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка балла М6.7

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На Солнце произошла вспышка балла М6.7. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

Вспышка продлилась с 06:54 по 08:15 мск. Максимальную яркость вспышка получила в 07:38 по мск. Сообщается, что магнитной бури из-за вспышки не ожидается. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где X — самый мощный.

До этого сообщалось, что зонд NASA NEOWISE сойдет с орбиты в 2025 году из-за солнечной активности.

Аппарат WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer, инфракрасный обозреватель широкого охвата) отправился в космос в 2009 году. Его первоначальной задачей было составление карты космоса с помощью инфракрасных камер. Через год NASA выключила два из четырех детекторов корабля, поскольку на его борту закончилась охлаждающая жидкость.

После перерыва в несколько лет зонд переориентировали на отслеживание возможных угроз для Земли из космоса, переименовав миссию в NEOWISE. С 2013 года миссия обнаружила с помощью устройства 215 комет и астероидов.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка с рейтингом Х5.0.

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