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Онколог рассказал, чем грозит чрезмерное потребление жирного мяса

Онколог Карасев: чрезмерное потребление жирного мяса вызывает развитие рака

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Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев рассказал, чем грозит чрезмерное потребление жирного мяса. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Первый медицинский канал».

По словам онколога, чрезмерное употребление жирного мяса и консервов приводит к колоректальной онкологии, так как процесс пищеварения после употребления подобных продуктов протекает не всегда адекватно.

«Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке», — пояснил специалист.

Он добавил, что мясо лучше есть не чаще одного раза в неделю и увеличить потребление рыбы.

До этого руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Газете.Ru», что в числе главных факторов, существенно влияющих на развитие рака желудка, — неправильное пищевое поведение и злоупотребление вредными продуктами.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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