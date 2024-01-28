Дерматолог назвала инфекцию, которая приводит к импотенции у 60% заболевших

Около 60% зараженных лепрой сообщают о проблемах с либидо и потенцией, у многих также отмечается воспаление яичек и уменьшение их размера. Об этом «Газете.Ru» во Всемирный день помощи больным проказой рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова.

«По имеющимся данным, 60% пациентов с лепрой отмечают снижение либидо и эректильную дисфункцию. Их развитие связывают с гормональным дисбалансом и воспалением яичек у больных лепрой. Воспаление яичек может быть тяжелым. По разным данным, у 51–76% пациентов отмечается уменьшение размеров яичек», — пояснила «Газете.Ru» Карамова.

Врач отметила, что у больных лепрой отмечается также повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона и сниженный уровень тестостерона в сыворотке крови. Однако на либидо зараженных может влиять сам факт заболевания.

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