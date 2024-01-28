проект

>

Дерматолог назвала инфекцию, которая приводит к импотенции у 60% заболевших

Дерматолог Карамова: заражение лепрой снижает либидо и потенцию у 60% заболевших

close
100%
Freepik.com

Около 60% зараженных лепрой сообщают о проблемах с либидо и потенцией, у многих также отмечается воспаление яичек и уменьшение их размера. Об этом «Газете.Ru» во Всемирный день помощи больным проказой рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова.

«По имеющимся данным, 60% пациентов с лепрой отмечают снижение либидо и эректильную дисфункцию. Их развитие связывают с гормональным дисбалансом и воспалением яичек у больных лепрой. Воспаление яичек может быть тяжелым. По разным данным, у 51–76% пациентов отмечается уменьшение размеров яичек», — пояснила «Газете.Ru» Карамова.

Врач отметила, что у больных лепрой отмечается также повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона и сниженный уровень тестостерона в сыворотке крови. Однако на либидо зараженных может влиять сам факт заболевания.

О том, как можно заразиться лепрой и как лечат зараженных в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дерматовенеролог рассказала, как можно заразиться проказой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами