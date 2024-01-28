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Назван рак простаты, который не всегда нужно лечить

The Conversation: рак простаты низкого риска часто не требует лечения

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Лечение рака простаты низкого риска может принести больше вреда, чем пользы, поэтому во многих случаях предпочтительна тактика активного наблюдения. Об этом сообщает The Conversation.

Десять лет назад большинству мужчин с раком простаты низкого риска в США немедленно назначали операцию или лучевую терапию. Несмотря на эффективность, эти методы могут привести к серьезному снижению качества жизни из-за недержания мочи и эректильной дисфункции. Как показало исследование 2023 года, мужчины с раком низкого риска все чаще отказываются от немедленного лечения. Вместо этого 40% (по сравнению с 15% в 2010 году) выбирают активное наблюдение, при котором лечение начинают лишь в случае прогрессирования заболевания. Активное наблюдение должно включать регулярные врачебные осмотры и анализы. При этом уровень выживаемости такой же, как и при агрессивном лечении рака простаты низкого риска. Однако выбор метода лечения возможен только после консультации с врачом.

Кроме того, сам скрининг рака простаты часто приводит к гипердиагностике и лечению рака, который не принес бы вреда, если бы его не выявляли и не лечили. В США более половины случаев рака простаты, выявленных с помощью скрининга, относятся к группе низкого риска. При скрининге рака простаты используют анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген). Повышенный уровень ПСА может указывать на наличие рака простаты, но не все случаи являются агрессивными или опасными для жизни. Однако этот показатель также может быть повышен по причинам, не связанным с раком простаты, например, из-за увеличения предстательной железы при старении.

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