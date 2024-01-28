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Найден способ быстро повысить скорость реакции

Scientific Reports: кофеин за час до игры улучшил реакцию киберспортсменов

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Пресс-служба главы Федерации киберспорта РФ

Добавка с кофеином может значительно улучшить реакцию человека и производительность в компьютерной игре. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие девять профессиональных киберспортсменов мужского пола. Их средний возраст составил 20,8 года. Все участники сообщили о том, что не страдали от хронической боли, бессонницы и не имели недавних травм. Женщины были исключены из исследования из-за опасений, что их менструальный цикл может изменить количественные результаты.

Участников случайным образом распределили для получения кофеина в дозе три миллиграмма на килограмм веса, либо для получения таблетки без активных ингредиентов, то есть плацебо, чтобы исключить влияние эффекта самовнушения. Они приняли их за час до начала игры.

В каждом раунде игры появлялись три цели одновременно. Участники должны были устранить их выстрелом как можно быстрее. У тех, кто принял кофеин, производительность игры значительно выросла: они поразили больше целей и им требовалось меньше выстрелов.

Также выросла скорость реакции. Ее измеряли с помощью теста Струпа, в котором испытуемому нужно сначала прочитать слова, которые напечатаны буквами тех же цветов, которые они обозначают. Например, слово «черный» было напечатано черными буквами. А затем задачу усложнили: слова напечатали буквами других цветов. Например, слово «черный» было напечатано синими буквами. Разница во времени, которое нужно для прочтения первого и второго списка слов, отражает скорость реакции человека.

Ранее ученые выяснили, что письмо от руки развивает мозговые связи лучше, чем печать на клавиатуре.

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