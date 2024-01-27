Ученые из Перу поставили точку в деле о «мумиях инопланетян»

Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу исследовали останки тел из пустыни Наска, которые некоторые считали мумиями инопланетян. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе исследования «мумий» выяснилось, что в них действительно есть нечеловеческие элементы, а конкретно — фрагменты мелких животных.

Проведенное рентгенологическое исследование показало, что голова одного из «пришельцев» соответствует черепу млекопитающего, а кости были взяты птичьи. У другого образца создавалось впечатление беременности, но в итоге это оказалась простым камнем.

Сотрудник института Флавио Эстрада Морено сообщил, что кости «мумий» напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур.

Ученые из Перу не обнаружили в «мумиях» никаких признаков инопланетной жизни, однако увидели признаки нарушения законов в связи с тем, что костные останки доиспанского периода являются музейными экспонатами. После результатов исследования было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.

В ноябре в парламенте Мексики состоялись слушания, в ходе которых ученые назвали тела «пришельцев» из Перу настоящими.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.