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Переход с газовой плиты для готовки на электрическую может улучшить здоровье

EEH: переход с газовой плиту на электрическую может снизить риск многих болезней

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Переход с газовых плит для приготовления пищи на электрические может сократить суммарные потери здоровых лет жизни населения Китая на 35%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Eco-Environment & Health (EEH).

Используя данные о заболеваемости в городских районах Китая и смоделированные концентрации оксида азота NO2 в 2019 году, ученые выяснили, что из-за связанных с этим газом болезней Китай потерял 138 миллиардов юаней и 1675 DALY. Последний показатель означает, что население Китая суммарно потеряло 1675 лет здоровой жизни. Созданная учеными модель показала, что переход домохозяйств с газовых плит на электрические может сократить эти потери на 35%.

Воздействие оксида азота NO2 — фактор риска рака легких, хронической обструктивной болезни легких и сахарного диабета. Результаты исследования бросают вызов традиционному представлению о газе как о чистом источнике энергии для приготовления пищи. Также оно подчеркивает важность комплексных стратегий по сокращению воздействия NO2 как внутри домов, так и вне их.

«Переход с газовых плит на электрические – это простой и эффективный способ снизить воздействие NO2 и улучшить здоровье населения», — заключили ученые.

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