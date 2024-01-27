Создан высокоточный инструмент для оценки симметрии женской груди

Ученые разработали нейросеть, которая позволяет объективно оценить симметрию груди. Результаты тестирования инструмента, который может быть полезен для пластических хирургов, опубликованы в журнале Plastic & Reconstructive Surgery.

Симметрия груди является важной проблемой в хирургии молочной железы. На практике используют субъективную оценку пациентки и хирурга. Компьютерные программы могут обеспечить более объективное измерение, но требуют дополнительного времени на ввод данных и вычисления. Эти проблемы авторы новой работы предложили решить с помощью нейросети — разновидности искусственного интеллекта, который имитирует обработку данных человеческим мозгом.

Используя алгоритм с открытым исходным кодом под названием YOLOV3, исследователи обучили нейросеть идентифицировать три анатомические особенности груди: ее границы, положение соска и ареолы (окружающей его ткань) и впадины у основания шеи. Для этого они использовали 200 фотографий пациенток, перенесших операцию на груди.

Затем ученые протестировали эффективность нейросети с использованием 47 фотографий пациенток, перенесших реконструкцию груди после операции по поводу рака молочной железы. Алгоритм определял три признака с общим уровнем точности 97,7%. Для правой и левой границы груди и сосково-ареолярного комплекса точность составила 100%, для надгрудинной впадины — 87%. Среднее время, которое требовалось для оценки, составило 0,52 секунды.

Ученые считают, что нейронные сети могут стать инструментами в оценке симметрии груди и планировании как эстетической, так и реконструктивной пластической хирургии.

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