Кардиолог рассказал, кому противопоказано пить аспирин

Прием аспирина может защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, но его необоснованное применение может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием. Поэтому важно учитывать противопоказания, среди которых активная язва желудка и кровотечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Кардиологи и терапевты часто назначают пациентам аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он и другие антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию) противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях. Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость. Например, хоть носовые кровотечения являются досаждающими, в большинстве случаев, учитывая пользу и риск, отмена аспирина не целесообразна, а проблему носовых кровотечений можно решить прижиганием, поэтому часто мы направляем в таких случаях к ЛОР-врачу», — отметил Закиев.

Показаниями к приему аспирина являются инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ишемическая болезнь сердца, выраженный атеросклероз и ряд других заболеваний. Однако назначить прием аспирина может только врач, причем он должен суметь объяснить пациенту, как он взвесил баланс пользы и риска, считает Закиев.

«Если аспирин назначается со словами «пусть будет», «на всякий случай», «просто попейте» — это может быть признаком плохого врача, который сам себе не отдает отчет в том, зачем он назначает препарат. Впрочем, это относится и к любому лекарству, не только к аспирину», — объяснил кардиолог.

Хотя многие люди годами принимают аспирин, иногда его использование может сопровождаться побочными реакциями: изжогой, болью в области желудка, язвами желудка и кровотечениями, в том числе в мозг или из геморроидальных узлов.

«В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причем принимал он его недолго. В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. Статины снижают уровень ЛПНП, также известного как «плохой холестерин» и снижают риск инфаркта миокарда и инсульта. При этом они обладают редкими побочными эффектами, гораздо реже, чем у аспирина. Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач», — заключил кардиолог.

Ранее кардиолог Закиев рассказал, что инфаркт и болезни желудка можно спутать из-за схожих симптомов.