Врач назвал самое неподходящее для сна время

Хирург Каран Радж назвал период между тремя и четырьмя часами утра самым неподходящим временем, чтобы ложиться спать. Об этом пишет издание HuffPost.

По словам Раджа, если человек соблюдает режим, то время отхода ко сну не столь важно. Исключением является период между тремя и четырьмя часами утра.

Врач отметил, что, независимо от биологии человека, сон в это время будет более тяжелым и менее глубоким. Он также обратил внимание на общеизвестный факт, что ночной сон состоит из нескольких циклов, каждый из которых длится 90 минут. При этом, по словам Раджа, циклы отличаются друг от друга, поскольку содержат разное соотношение быстрого и медленного сна.

Хирург уточнил, что сначала преобладает более глубокий и восстанавливающий медленный сон, а ближе к утру человек погружаетесь в легкий, быстрый сон, наполненный сновидениями.

До этого исследователи из университета штата Пенсильвания в США выяснили, что дополнительный час сна может снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови. Ученые сосредоточились на изучении влияния увеличения продолжительности ночного сна на один час в течение одной недели на здоровье молодых людей. В эксперименте приняли участие 12 человек в возрасте 18-23 лет со средним индексом массы тела 24,5. Отмечается, что у участников не было проблем с физическим и психическим здоровьем.

Французские ученые из медицинского института Фер-а-Мулен в Париже также выяснили, как человеческий мозг обрабатывает и консолидирует эмоциональные воспоминания во время сна.

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