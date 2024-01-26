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Психологи назвали простой способ снять стресс

В Неймегене установили, что прослушивание любой музыки снимает стресс

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Ученые из университета Неймегена (Нидерланды) установили, что при прослушивании музыки для снятия стресса жанр не имеет значения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

«В обществе, где постоянный стресс может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, эмоциональному выгоранию и депрессии, важно искать способы хорошего снятия стресса. Помимо медитации или пробежки, многие люди слушают музыку, чтобы расслабиться. И исследования показывают, что музыка в сочетании с терапией может дать хорошие результаты. Однако до сих пор неясно, какую именно музыку стоит слушать для снятия стресса», — объяснили авторы.

Ученые опросили 470 добровольцев разных национальностей о песнях, которые помогают им чувствовать себя лучше после стресса. На основе анкет был составлен список из 1296 песен. Исследователи обнаружили, что песни, снимающие стресс, имеют общие характеристики: мягкое мажорное звучание, энергичное минорное, а также тональность E с умеренным темпом в такт 4/4.

Потом ученые провели эксперимент: 200 человек подверглись стрессу, после чего им дали послушать 10 минут аудиозаписей, в число которых входила музыка от стресса. Результаты показали, что выбранные на основе установленных факторов песни помогали снизить стресс.

Ранее ученые установили способ улучшения когнитивных способностей.

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