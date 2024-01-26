Установлены черты лиц богатых и бедных людей

Ученые из Университета Глазго установили, что люди с узкими, дружелюбными лицами считаются более богатыми, чем люди с более широкими чертами лица. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

В ходе исследования ученые проанализировали поспешные суждения людей друг о друге. Как оказалось, лица с улыбающимся ртом, точеными чертами лица, приподнятыми бровями, близко посаженными глазами и румяными щеками, кажутся людям заслуживающими доверия. Между тем лица, которые считаются «бедными», имеют опущенные брови, более короткие подбородки, опущенные уголки рта и более холодный оттенок кожи. Многим людям такие лица кажутся ненадежными.

Кроме того, было установлено, что лица, которые считались несерьезными, имели черты как у ребенка. Эти характеристики внешности также считались людьми признаком низкого интеллекта или покорного характера. Лица «богатых» были более вытянутыми и обладали более четкими чертами, выступающими носами, вздернутыми ртами и высокими лбами.

«Наше исследование демонстрирует, как определенные черты лица играют ключевую роль в составлении представлений о социальном классе с соответствующими стереотипами. Эти результаты не только ценны для улучшения нашего понимания основных теорий социального восприятия, но также могут помочь в будущих работах», — заключили авторы.

Ранее ученые установили, на чей мозг одиночество оказывает наиболее пагубное влияние.