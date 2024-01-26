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Болезнь Альцгеймера проявляется в нескольких различных формах, выяснили ученые

Nature Aging: существует пять подтипов болезни Альцгеймера

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Ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах выяснили, что болезнь Альцгеймера проявляется по крайней мере в пяти различных формах. Это связано с генетическими особенностями пациентов и клиническими характеристиками заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

В ходе исследования ученые смогли разделить более 400 пациентов с болезнью Альцгеймера на пять групп на основе уровня определенных белков в их спинномозговой жидкости (ликвор). Это прозрачная жидкость, которая окружает головной и спинной мозг. Изучаемые белки были связаны с биологическими процессами, которые происходят в организме при болезни Альцгеймера. К ним относятся образование амилоидных бляшек в структурах головного мозга и нейровоспаление.

При анализе ликвора ученые идентифицировали 1058 белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Затем они применили методы машинного обучения (разновидность искусственного интеллекта) для разделения пациентов на группы в соответствии с концентрацией этих белков. У людей из одной группы было больше белков, связанных с нарушением регуляции РНК (рибонуклеиновой кислоты, играющей важную роль в кодировании и экспрессии генов), в то время как у пациентов из другой была повышена концентрация протеинов, участвующих в активации иммунной системы или в стимуляции роста клеток мозга.

Также отмечается, что у участников пяти групп (соотносимых с формами болезни Альцгеймера) были четкие различия в генетических особенностях организма и клинических характеристиках заболевания, таких как скорость прогрессирования симптомов.

Ученые надеются, что их исследование поспособствует разработке новых стратегий и подходов к персонализированному лечению болезни Альцгеймера.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.

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