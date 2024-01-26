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Стало известно, сколько киви нужно съедать в день для улучшения настроения

BJN: два киви в день улучшают настроение при дефиците витамина C за четыре дня

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Ежедневное употребление киви может улучшить настроение у людей с низким уровнем витамина С за четыре дня. Это показало исследование ученых из Университета Отаго, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

В восьминедельном исследовании приняли участие 155 взрослых с низким уровнем витамина С. Они ежедневно принимали добавку витамина С, плацебо или съедали два киви.

Киви улучшил настроение и жизнерадостность людей за четыре дня, а максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С также улучшил настроение, но незначительно.

Учены считают, что их результаты предоставляют эффективный и доступный способ для людей поддержать их психическое благополучие.

Потребление витамина С ранее было связано с улучшенным настроением, благополучием и более низким риском депрессии, в то время как дефицит витамина С — с более выраженной депрессией и нарушениями мышления. Однако исследования не оценивали, как быстро происходит улучшение настроения после восстановления уровня витамина С. Новая работа заполнила этот пробел.

Ранее ученые выяснили, что японские бобы адзуки сравнимы по эффекту с лекарствами от диабета.

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