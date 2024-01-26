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Открытие ученых позволит лучше подбирать лекарства женщинам с остеопорозом

eClinicalMedicine: траектория приема лекарств влияет на успех при остеопорозе

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Различная последовательность приема препаратов от остеопороза позволяет защитить от переломов разные части скелета. Это показало исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine.

Ученые рассмотрели 19 высококачественных исследований, в которых приняли участие 18 тысяч пациенток со средним возрастом 71,2 года. Результаты были опубликованы в период с 2003 по 2021 год.

Для лечения остеопороза применяют антирезорбционные (лендронат, ибандронат, ризедронат, золедроновая кислота) и костно-анаболические препараты (терипаратид и абалопаратид). Первые замедляют разрушение кости, а вторые стимулируют ее обновление.

Ученые рассмотрели разные виды терапии: в одном сценарии пациентки сначала принимали антирезорбционные, а потом переходили на костно-анаболические препараты. В другом — наоборот. В третьем и четвертом они сначала принимали один препарат, а затем переходили на комбинированное лечение.

Прием антирезорбционных препаратов и дальнейший переход на комбинацию препаратов оказался наиболее эффективен в предотвращении переломов поясничных позвонков. Кроме того, переход с одного антирезорбционного препарата на другой превосходил другие траектории в укреплении шейки бедра с вероятностью 77,3%, а в укреплении бедра в целом — с вероятностью 96,1%. Однако пациентки лучше всего переносили переход с костно-анаболических препаратов на комбинацию, что может быть важно, учитывая побочные эффекты лекарств.

Исследование поможет врачам лучше подбирать индивидуальную терапию для пациенток к остеопорозом, который поражает миллионы женщин в постменопаузе.

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