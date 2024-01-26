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Стало известно, может ли крышка унитаза защитить от «летающих» вирусов

AJIC: крышка унитаза не защищает от распространения вирусов по комнате

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Peter Noyce/Global Look Press

Закрытие крышки унитаза перед смыванием не снижает риск загрязнения туалетной комнаты вирусами. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control (AJIC).

Чтобы выяснить, защищает ли закрытие крышки унитаза от распространения вирусов, ученые использовали бактериофаг MS2 в качестве загрязнителя воды в домашних и общественных туалетах.

Оказалось, что закрытие крышки почти не влияет на загрязненность стены и пола в туалете. Более того, стена слева от унитаза была сильнее загрязнена бактериофагом при закрытой крышке. Самым грязным местом оказалась нижняя часть сиденья унитаза.

Дезинфекция соляной кислотой привела к заметному снижению загрязнения воды в туалете на 99,99%.

Предыдущие исследования показали, что в фекалиях людей, инфицированных SARS-CoV-2, обнаруживаются вирусные частицы. Это породило споры о том, могут ли капли воды, которые поднимаются из унитаза, содержать частицы вируса. А также о том, можно ли защититься от этого, закрывая крышку при смывании.

Результаты новой работы демонстрируют, что закрытие крышки туалета не снижает риск загрязнения поверхностей туалетной комнаты, — гораздо важнее регулярная дезинфекция.

Ранее ученые выяснили, что спрей для рта и носа с куркумином может защитить от гриппа и SARS-CoV-2.

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