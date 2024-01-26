Российские ученые нашли способ определить диабет по глазам

Ученые из ЛЭТИ обучили нейросеть определять по фотографии глаза патологию сетчатки, которая возникает при сахарном диабете. Этот инструмент также может служить для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», - рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Али Султан Маея.

Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки глаза, которое возникает у людей в возрасте от 20 до 65 лет с сахарным диабетом и может привести к потере зрения. В число главных симптомов входят снижение зрения, мерцающие «звездочки», дискомфорт и боль в глазах, а также пелена перед взглядом. Однако чаще всего заболевание первое время протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление на ранних стадиях, — эту проблему может решить разработка ЛЭТИ.

Созданная учеными модель может распознавать диабетическую ретинопатию на фотоснимках глаза по таким признакам, как кровоизлияние, скопление липидов (жиров), рост кровеносных сосудов, а также истончение их стенок.

«В перспективе можно разработать аппарат в виде очков, который сможет автоматически сканировать глаз, находя регион сетчатки с помощью ИИ, а также оценивать не только стадию диабетической ретинопатии, но и стадию других заболеваний глаз, взаимосвязанных с диабетом: катаракты, глаукомы», — отмечает Али Султан Маея.

На данный момент авторы занимаются сбором большей информации об анатомии глазного дна, методах его оценки, а также об их автоматизации для повышения точности диагностики с помощью искусственного интеллекта.

Ранее ученые выяснили, что 6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, похудев.