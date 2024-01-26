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Российские ученые нашли способ определить диабет по глазам

В ЛЭТИ создали нейросеть для обнаружения диабета по фотографии глаз

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Ученые из ЛЭТИ обучили нейросеть определять по фотографии глаза патологию сетчатки, которая возникает при сахарном диабете. Этот инструмент также может служить для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», - рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Али Султан Маея.

Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки глаза, которое возникает у людей в возрасте от 20 до 65 лет с сахарным диабетом и может привести к потере зрения. В число главных симптомов входят снижение зрения, мерцающие «звездочки», дискомфорт и боль в глазах, а также пелена перед взглядом. Однако чаще всего заболевание первое время протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление на ранних стадиях, — эту проблему может решить разработка ЛЭТИ.

Созданная учеными модель может распознавать диабетическую ретинопатию на фотоснимках глаза по таким признакам, как кровоизлияние, скопление липидов (жиров), рост кровеносных сосудов, а также истончение их стенок.

«В перспективе можно разработать аппарат в виде очков, который сможет автоматически сканировать глаз, находя регион сетчатки с помощью ИИ, а также оценивать не только стадию диабетической ретинопатии, но и стадию других заболеваний глаз, взаимосвязанных с диабетом: катаракты, глаукомы», — отмечает Али Султан Маея.

На данный момент авторы занимаются сбором большей информации об анатомии глазного дна, методах его оценки, а также об их автоматизации для повышения точности диагностики с помощью искусственного интеллекта.

Ранее ученые выяснили, что 6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, похудев.

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