Муравьи испортили охоту на зебр львам из Кении

Чужеродные для Центральной Кении муравьи, которые попали сюда из-за человека, способствуют поеданию листьев деревьев слонами. В результате страдает эффективность львиной охоты: они лишаются укрытия, из-за которого обычно нападают на добычу. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Деревья акации в Центральной Кении защищены от животных, питающихся листьями, особыми муравьями, которые гнездятся в выпуклых шипах растений. Свой дом эти насекомые яростно защищают от гигантских травоядных, включая слонов и жирафов. Однако у них появились конкуренты: большеголовые муравьи (Pheidole Megacephala). Они попали в Кению около 15 лет назад. Кроме того, большеголовые муравьи быстро захватывают разные регионы Земли, чему способствуют перемещения людей и крупных травоядных животных.

Большеголовые муравьи разрушают колонии насекомых, защищающих акации. Потеряв своих телохранителей, деревья уничтожаются слонами. В результате львы, которые являются засадными хищниками и используют акации, чтобы преследовать добычу, стали хуже ловить зебр и начали обращать внимание на буйволов. Однако эти животные крупнее и часто живут в больших группах, что делает их более опасной добычей.

Ученые считают, что обнаруженные ими изменения подчеркивают, какое влияние на экосистему может оказать крошечный вид насекомых.

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