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Муравьи испортили охоту на зебр львам из Кении

Science: чужеродный вид муравьев мешает львам охотиться на зебр в Кении

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Shutterstock

Чужеродные для Центральной Кении муравьи, которые попали сюда из-за человека, способствуют поеданию листьев деревьев слонами. В результате страдает эффективность львиной охоты: они лишаются укрытия, из-за которого обычно нападают на добычу. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Деревья акации в Центральной Кении защищены от животных, питающихся листьями, особыми муравьями, которые гнездятся в выпуклых шипах растений. Свой дом эти насекомые яростно защищают от гигантских травоядных, включая слонов и жирафов. Однако у них появились конкуренты: большеголовые муравьи (Pheidole Megacephala). Они попали в Кению около 15 лет назад. Кроме того, большеголовые муравьи быстро захватывают разные регионы Земли, чему способствуют перемещения людей и крупных травоядных животных.

Большеголовые муравьи разрушают колонии насекомых, защищающих акации. Потеряв своих телохранителей, деревья уничтожаются слонами. В результате львы, которые являются засадными хищниками и используют акации, чтобы преследовать добычу, стали хуже ловить зебр и начали обращать внимание на буйволов. Однако эти животные крупнее и часто живут в больших группах, что делает их более опасной добычей.

Ученые считают, что обнаруженные ими изменения подчеркивают, какое влияние на экосистему может оказать крошечный вид насекомых.

Ранее ученые выяснили, как нелетающие динозавры использовали крылья.

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