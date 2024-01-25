Зоологи нашли животное, жертвующее сном и продолжительностью жизни ради секса

Самцы обитающих в Австралии сумчатых мышей антехинусов лишают себя сна ради возможности спаривания с самками во время брачного сезона. Это серьезно сокращает срок жизни грызунов, выяснила международная группа ученых под руководством Университета Ла Троб в Мельбурне. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

По словам зоологов, антехинусы оказались первыми известными млекопитающими, чей отказ от сна в пользу размножения был доказан наукой.

В ходе исследования ученые использовали акселерометрию для отслеживания движений сумчатых, а также проводили электрофизиологические и метаболические измерения для оценки продолжительности сна животных.

Оказалось, что во время брачного сезона самцы сумчатых мышей спят не более трех часов в сутки, а все остальное время тратят на поиск пары и секс, стремясь оплодотворить как можно больше самок. Это продолжается три недели. Марафон становится первым и единственным в жизни мужских особей антехинусов, которые живут всего год и уходят из жизни сразу после окончания периода половой активности. Женские особи живут вдвое дольше.

Специалисты считают, что короткая жизнь самцов антехинусов не обусловлена одной лишь депривацией сна во время брачного сезона, поскольку в это время показатели состояния организма существ оставались в пределах нормы.

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