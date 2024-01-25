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В РФ хотят разделить магистратуру на два направления

Глава Минобрнауки РФ Фальков призвал разделить магистратуру на два вида

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на два вида — профессиональную и исследовательскую. Об инициативе главы профильного ведомства сообщает «Интерфакс».

Фальков отметил, что разделение магистратуры позволит будущим специалистам получать нужные именно им знания. Профессиональная магистратура поможет студентам получить углубленные знания по своему направлению деятельности, а исследовательская — даст возможность впоследствии заняться наукой.

При этом министр подчеркнул, что поступление в магистратуру не может сводиться только к получению диплома. Как сказал глава ведомства, главной целью обучения должно стать приобретение дополнительных знаний.

«Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений», — добавил он.

До этого Северный арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске разрешил студентам писать дипломные работы с использованием нейросети. По словам проректора по образовательной деятельности вуза Людмилы Морозовой, доля написанного искусственным интеллектом (ИИ) текста не должна превышать 40%.

Ранее юрист рассказала, на какие послабления могут рассчитывать работающие студенты.

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