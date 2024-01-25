Эксперт развеял миф о связи кошачьего паразита с шизофренией

Опубликованные на данный момент исследования не смогли доказать связь кошачьего паразита токсоплазмы с риском шизофрении. По сравнению с другими факторами влияние токсполазмоза минимально. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В декабре 2023 года ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что у 25-летних владельцев кошек вероятность развития шизофрении в два раза выше по сравнению с теми, у кого нет питомцев. Авторы исследования связывают это с токсоплазмозом — заражением «кошачьим» паразитом Toxoplasma gondii. Однако врач Лебедев отметил, что исследование не доказывает причинно-следственную связь.

«Все исследования, в которых была выявлена связь токсоплазмы с каким-либо психическим заболеванием, являются одномоментными, то есть манипулируют данными, собранными однократно. С помощью таких работ некую корреляцию увидеть можно, но не причинно-следственную связь. Чтобы о факторе риска говорить однозначно и уверенно, необходимо определенную группу пациентов наблюдать длительное время. Поскольку шизофрения – заболевание достаточно редкое и затрагивает примерно 1% населения, то для получения достоверных статистических результатов нужно наблюдать десятки (а то и сотни) тысяч людей, регулярно проверяя их как на развитие токсоплазмоза, так и психических отклонений», — рассказал «Газете.Ru» Лебедев.

Данные уже существующих исследований показывают, что если токсоплазмоз и можно отнести к факторам риска шизофрении, его влияние минимально по сравнению с остальными факторами: наследственностью, социальным статусом, профессией и так далее, подчеркнул эксперт.

«Инфицированы токсоплазмами 20-40% процентов человечества. У здоровых людей без нарушений иммунитета токсоплазма находится в организме в латентной форме, не причиняя никакого вреда. Токсоплазмоз опасен для новорожденных, которые родились от инфицированной во время беременности матери, и людей с иммунодефицитом», — отметил Лебедев.

За свой жизненный цикл токсоплазмы меняют несколько хозяев, причем конечным являются кошки, которые заражаются при поедании добычи, чаще всего грызунов. Именно в кишечнике кошки происходит размножение токсоплазмы. Однако человек обычно заражается не от кошек, а через почву, воду, песочницу во дворе, а также через зараженное и плохо прожаренное мясо, немытые фрукты и овощи, предупредил Лебедев. Поэтому важно соблюдать правила гигиены, в том числе и в отношении питомцев.

Ранее ученые доказали, что психотерапия меняет активность коры головного мозга.