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Россиянам рассказали об исчерпании потенциала COVID-19

Эпидемиолог Онищенко заявил об исчерпании пандемического потенциала коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Коронавирус истратил свой пандемический потенциал, однако новые варианты инфекции еще могут возникнуть. Такое мнение выразил врач-эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова передает ТАСС.

«Новые штаммы могут появиться, он постоянно мутирует», — предупредил он.

По данным Онищенко, за весь период пандемии, до объявления ее отмены Всемирной организацией здравоохранения, COVID-19 изменялся и провоцировал ряд масштабных волн роста заболеваемости.

«Коронавирус по всем признакам свой пандемический потенциал исчерпал», — констатировал медик.

Не так давно Онищенко предупредил, что на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в российских регионах будут постепенно возвращать масочный режим. Он назвал такую ситуацию обычной.

Газета Daily Mail писала, что ученые создали штамм коронавируса со стопроцентной летальностью.

Ранее врачи рассказали россиянам, как не заболеть гриппом и ковидом.

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