Россиянам рассказали об исчерпании потенциала COVID-19

Коронавирус истратил свой пандемический потенциал, однако новые варианты инфекции еще могут возникнуть. Такое мнение выразил врач-эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова передает ТАСС.

«Новые штаммы могут появиться, он постоянно мутирует», — предупредил он.

По данным Онищенко, за весь период пандемии, до объявления ее отмены Всемирной организацией здравоохранения, COVID-19 изменялся и провоцировал ряд масштабных волн роста заболеваемости.

«Коронавирус по всем признакам свой пандемический потенциал исчерпал», — констатировал медик.

Не так давно Онищенко предупредил, что на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в российских регионах будут постепенно возвращать масочный режим. Он назвал такую ситуацию обычной.

Газета Daily Mail писала, что ученые создали штамм коронавируса со стопроцентной летальностью.

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