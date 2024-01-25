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Исследование: низкобелковая диета во время беременности увеличивает риск рака у потомства

В Сан-Паулу определили один из факторов, способствующих развитию рака простаты

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Исследователи из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Бразилии провели эксперименты на крысах, которые помогли понять, почему дети женщин, недоедавших во время беременности, сталкиваются с более высоким риском рака простаты во взрослом возрасте. Исследование выявило изменения в экспрессии генов, которые могут быть связаны с гормональным дисбалансом и повышенным риском рака простаты.

Другое исследование обнаружило связь между диетой с ограничением белка во время беременности и лактации у крыс и повышенным риском рака простаты у их потомства. В обоих случаях исследования свидетельствуют о том, что диета и окружающая среда на начальных стадиях развития могут определять траекторию здоровья и болезней потомства.

Исследование, проведенное с использованием биоинформатики, показало, что рак предстательной железы у потомков и старых крыс может быть вызван дерегуляцией миР-206 и ее гена-мишени PLG в раннем возрасте. Эта дерегуляция, вероятно, была вызвана аномально высоким уровнем эстрогена во время беременности. Изменения в профиле экспрессии генов могут сохраняться на протяжении всей жизни крыс, предрасполагая их к раку простаты с возрастом. Один из измененных генов, ABCG1, был потенциальным «геном DOHaD», связанным с нарушениями развития простаты, которые имеют долгосрочные последствия и могут повышать риск рака.

Исследование было проведено при поддержке Исследовательского фонда Сан-Паулу (FAPESP).

До этого сообщалось, что большинству мужчин не нужно проверять простату пальцами для исключения рака.

Ранее врач назвал факторы риска возникновения рака простаты.

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