Назван напиток, употребление которого связано с замедлением биологического старения

Употребление трех чашек чая в день связано с замедлением биологического старения, а также снижением риска развития тревоги и бессонницы. К таким выводам пришли ученые из Сычуаньского университета в Китае. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет, а также 7931 житель Китая (добровольцам было от 30 до 79 лет). Участники предоставили информацию о своих пищевых привычках, в том числе о типе употребляемого чая (зеленый, черный, желтый, улун) и количестве чашек, регулярно выпиваемых в день. Затем команда исследователей зафиксировала показатели (маркеры) старения участников. Ученые измерили кровяное давление, уровень холестерина в крови и процент жира в организме добровольцев, чтобы рассчитать их биологический возраст.

Оказалось, что у тех, кто часто пьет чай, проявляются закономерности, свидетельствующие о замедлении биологического старения. Любители чая реже страдали гипертонией и сахарным диабетом. Отмечается, что употребление трех чашек этого напитка также было связано с более низким риском развития бессонницы и тревожного расстройства. Однако исследователи не уточнили, какого размера чашки использовали участники.

Вероятнее всего, омолаживающие свойства чая связаны с высоким содержаннием в нем полифенолов — дубильных кислот растительного происхождения, которые обладают антиоксидантными свойствами. Растительные полифенолы предотвращают окислительный стресс, препятствуя образованию и нейтрализуя особые частицы — свободные радикалы. Эта способность позволяет полифенолам обеспечить защиту клеток организма от повреждений в результате окисления.

Ранее стало известно, что особое соединение в чае может смягчить негативные последствия курения кальяна для здоровья.