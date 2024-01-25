Новое лечение рака оказалось связано с повышенным риском рецидива

Относительно новое средство лечения рака, известное как CAR-Т-клеточная терапия опасна, сообщили в управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Исследователи обнаружили доказательства того, что лечение потенциально может повысить риск вторичных раковых заболеваний. Однако FDA по-прежнему заявляет, что положительные стороны CAR T-терапии перевешивают потенциальные отрицательные.

CAR-Т-клеточная терапия представляет собой способ лечения онкологических больных при помощи своих же иммунных T-клеток, извлеченных из организма заранее, специальным образом подготовленных и введенных повторно в кровь в качестве лекарства. Этот метод лечения в настоящее время одобрен только для лечения определенных видов рака крови, он показал особую эффективность в случаях, которые когда-то считались неизлечимыми. Исследователи продолжают разрабатывать более универсальные формы CAR T, и он может даже иметь потенциал в качестве средства лечения аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.

Однако усиленные Т-клетки могут выделять избыток химических веществ, называемых цитокинами, которые систематически повреждают организм, вызывая серьезные, даже смертельные осложнения, в том числе развитие вторичных раковых заболеваний.

CAR-T обычно используется в качестве последнего средства лечения, что означает, что пациенты, принимающие его, уже подвержены высокому риску смерти от рака. Таким образом, даже установленные ныне риски от этой терапии не заставят медицинские организации отказаться от продолжения терапии.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.