Установлен фактор, связанный с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы

В Университете Оулу (Финляндия) установили, что нерегулярный ритм сна связан с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы у людей среднего возраста. Результаты исследования были представлены в журнале Journal of Activity Sedentary and Sleep Behaviors (JASSB).

В общей сложности почти 3700 добровольцев в возрасте 46 лет приняли участие в исследовании. Они заполнили анкеты о состоянии здоровья и образе жизни и приняли участие в клиническом обследовании, во время которого были проведены измерения массы тела, артериального давления, уровня липидов в крови и пероральный тест на толерантность к глюкозе. Физическая активность и ритм сна измерялись с помощью трекера активности, который носили на запястье.

В среднем участники ложились спать в 11 часов вечера, просыпались в семь утра, их среднее время пребывания в постели составляло около восьми часов. У половины участников время отхода ко сну, пробуждения, а также время, проведенное в постели, варьировались как минимум на один час в среднем за неделю.

По словам ученых, нерегулярное время отхода ко сну было связано с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличением окружности талии у участников исследования.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.