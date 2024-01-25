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Названа диета, которая повышает риски осложнений во время беременности

AOGS: веганство и вегетарианство оказались опасными для беременных

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Женщины, придерживающиеся веганской диеты во время беременности, могут столкнуться с более высоким риском развития преэклампсии и рождения новорожденных с более низким весом, установили ученые из Копенгагенского университета. Результаты работы были представлены в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).

В работе ученых приняли участие более 65 тыс. женщин. Все они заполнили анкету в середине своей беременности и указали, какой диеты придерживаются. Затем за их состоянием здоровья следили до родов. Было обнаружено, что потребление белка было ниже среди вегетарианцев (13,3%) и веганов (10,4%). Потребление различных микроэлементов также было значительно ниже среди веганов, которые не принимали пищевые добавки.

Эти две группы беременных имели более высокую распространенность преэклампсии (осложнения беременности, характеризующегося высоким кровяным давлением), а их новорожденные весили в среднем на 240 грамм меньше. Если масса тела после появления ребенка на свет меньше допустимых границ нормы, это увеличивает шансы на развитие у него проблем с дыханием, инфекций кожи и внутренних органов, желудочно-кишечных расстройств и даже неврологических заболеваний.

«Необходимы дальнейшие исследования относительно возможной причинно-следственной связи между растительным питанием и исходами беременности и родов, чтобы укрепить основу для диетических рекомендаций», — пишут авторы.

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