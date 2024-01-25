проект

>

Частое употребление энергетических напитков связали с плохим качеством сна

BMJ Open: два-три энергетических напитка в неделю ухудшают качество сна

close
100%
Depositphotos

Ученые из университета Бергена и университета Осло в Норвегии обнаружили, что частое употребление энергетических напитков (около двух-трех банок в неделю) связано с трудностями с засыпанием и частыми ночными пробуждениями. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ) Open.

В исследовании приняли участие 53266 норвежских студентов (в возрасте 18-23 лет). Испытуемые предоставили информацию о том, как часто они употребляют энергетические напитки. Также ученые собрали данные о режиме сна участников, наличии трудностей с засыпанием, частоте ночных пробуждений и самочувствии в течение дня.

Результаты показали, что мужчины, выпивающие два-три энергетических напитка в неделю на 35% чаще ложились спать после полуночи, на 52% чаще спали менее шести часов и на 60% чаще просыпались среди ночи, чем те, кто их не пил такие напитки или пил их редко.

Также выяснилось, что любители энергетических напитков женского пола на 20% чаще ложились спать после 12 часов ночи, на 58% чаще спали менее шести часов и на 24% испытывали ночные пробуждения.

Отмечается, что авторы исследования не стремились доказать, что тонизирующие напитки вызывают бессонницу и другие проблемы со сном. Тем не менее, многие из них содержат слишком большое количество сахара и кофеина. Стимулирующий эффект от этих веществ может негативно влиять на качество сна.

Ранее стало известно, какую пользу для здоровья приносит дополнительный час сна.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами